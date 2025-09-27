Apéro’livres Quartier La Chapelle Les Achards

Apéro’livres

Quartier La Chapelle Bibliothèque 22 Rue du Général de Gaulle Les Achards Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

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Quartier La Chapelle Bibliothèque 22 Rue du Général de Gaulle Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

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English :

L’événement Apéro’livres Les Achards a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards