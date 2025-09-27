Apéro’livres Quartier La Chapelle Les Achards
Apéro’livres Quartier La Chapelle Les Achards vendredi 10 avril 2026.
Apéro’livres
Quartier La Chapelle Bibliothèque 22 Rue du Général de Gaulle Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
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Quartier La Chapelle Bibliothèque 22 Rue du Général de Gaulle Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 03 93 bibliotheques@cc-paysdesachards.fr
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English :
L’événement Apéro’livres Les Achards a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Pays des Achards