Apéromix Latino avec DJ Rickson – V and B Saint Marcel / Vernon Saint-Marcel, 6 juin 2025 19:00, Saint-Marcel.

Eure

Apéromix Latino avec DJ Rickson V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel Eure

Ambiance caliente garantie ! Venez danser, siroter et profiter d’un apéro festif sur des sons latinos mixés par DJ Rickson.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

English : Apéromix Latino avec DJ Rickson

Caliente atmosphere guaranteed! Come and dance, sip and enjoy a festive aperitif to Latin sounds mixed by DJ Rickson.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation

German :

Eine heiße Atmosphäre ist garantiert! Tanzen Sie, schlürfen Sie und genießen Sie einen festlichen Aperitif zu lateinamerikanischen Klängen, die von DJ Rickson gemixt werden.

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden

Italiano :

Atmosfera caliente garantita! Venite a ballare, a sorseggiare e a godervi un aperitivo festoso al suono latino mixato da DJ Rickson.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, bevete con moderazione

Espanol :

¡Ambiente caliente garantizado! Ven a bailar, beber y disfrutar de un aperitivo festivo con los sonidos latinos mezclados por DJ Rickson.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación

