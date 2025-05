Apéromix Summer party avec DJ Rickson – V and B Saint Marcel / Vernon Saint-Marcel, 27 juin 2025 19:00, Saint-Marcel.

Eure

Apéromix Summer party avec DJ Rickson V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

L’été démarre fort au V and B ! Ambiance festive, cocktails frais et mix ensoleillé par DJ Rickson.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

L’été démarre fort au V and B ! Ambiance festive, cocktails frais et mix ensoleillé par DJ Rickson.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

V and B Saint Marcel / Vernon 9 rue des Chaumes

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

English : Apéromix Summer party avec DJ Rickson

Summer kicks off with a bang at V and B! Festive atmosphere, fresh cocktails and a sunny mix by DJ Rickson.

Alcohol abuse is dangerous for your health, so drink in moderation!

German :

Der Sommer startet stark im V and B! Festliche Atmosphäre, frische Cocktails und ein sonniger Mix von DJ Rickson.

Alkoholmissbrauch ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden

Italiano :

L’estate inizia alla grande al V and B! Atmosfera festosa, cocktail freschi e un mix solare di DJ Rickson.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, quindi bevete con moderazione!

Espanol :

¡El verano empieza con buen pie en el V and B! Un ambiente festivo, cócteles frescos y una mezcla soleada a cargo de DJ Rickson.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, así que bebe con moderación

L’événement Apéromix Summer party avec DJ Rickson Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération