APÉROPÉRA À L’OMBRE Clermont-l’Hérault 20 juillet 2025 07:00

Hérault

APÉROPÉRA À L’OMBRE 7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Concert de Camille Gimenez-Labaud (mezzo-soprano), Valérie Blanvillain (piano) et de l’ensemble vocal Les Sonorités Vagabondes.

Airs et choeurs célèbres d’opéras et d’opérettes.

Apéritif de fin de concert.

Participation libre .

7 Rue Henri Martin

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr

English :

Concert by Camille Gimenez-Labaud (mezzo-soprano), Valérie Blanvillain (piano) and vocal ensemble Les Sonorités Vagabondes.

German :

Konzert von Camille Gimenez-Labaud (Mezzosopran), Valérie Blanvillain (Klavier) und dem Vokalensemble Les Sonorités Vagabondes.

Italiano :

Concerto di Camille Gimenez-Labaud (mezzosoprano), Valérie Blanvillain (pianoforte) e l’ensemble vocale Les Sonorités Vagabondes.

Espanol :

Concierto de Camille Gimenez-Labaud (mezzosoprano), Valérie Blanvillain (piano) y el conjunto vocal Les Sonorités Vagabondes.

