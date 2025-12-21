ApéroRun spécial Pâques Bar L’Escale Préfailles

ApéroRun spécial Pâques

Bar L’Escale 1 Place du Marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Envie de fêter Pâques de façon sportive ? Cet ApéroRun est fait pour vous !

Pour célébrer Pâques autrement en famille ou entre amis, l’association Enduro’Pwaro organise une course à la fois sportive, familiale et conviviale au départ du centre-bourg de Préfailles pour fêter cette date spéciale qui réunit chaque année les familles. Venez courir, rigoler et profiter dans un cadre bord de mer agréable.

Tous les participants, peu importe leur niveau ou leur âge, sont invités à venir participer à cette course à pied et à se lancer dans ce challenge sportif mais sans pression et surtout dans la bonne humeur.

Le programme

RDV au bar dans le centre-bourg de Préfailles

Préparation avec équipement et tenue adéquate

Départ à 10h pour un parcours de 5.5 km

Retour pour partager un apéritif convivial

Bon à savoir

Inscription via le QR code sur l’affiche

Prévoir une tenue adapté à l’activité et à la météo

Stationnement possible aux alentours

Les petits plus !

Une consommation est offerte après la course au bar.

Envie de performer à pied sur la côte de Jade avec vos proches et de profiter du réconfort après l’effort ? Cet ApéroRun à Préfailles est l’occasion idéale pour allier endurance et plaisir sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Bar L’Escale 1 Place du Marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 47 10 86 enduro.pwaro@gmail.com

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English :

Looking for a sporty way to celebrate Easter? This ApéroRun is for you!

L’événement ApéroRun spécial Pâques Préfailles a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic