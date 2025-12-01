ApéroRun spécial pull moche de Noël à Préfailles Bar L’Escale Préfailles

ApéroRun spécial pull moche de Noël à Préfailles

Bar L’Escale 1 place du marché Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 10:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

ApéroRun à Préfailles : une course pour bouger, rigoler, profiter et fêter Noël sportivement !

Pour célébrer Noël et son incontournable tradition du jeu du pull moche, une course-apéro est organisée à Préfailles par l’association Enduro’Pwaro.

Le programme

RDV au bar dans le centre-bourg de Préfailles

Préparation avec équipement et tenue adéquate

Départ à 10h pour un parcours de 5.5 km

Retour pour partager un apéritif convivial

Bon à savoir

Parcours unique

Prévoir son plus beau pull moche de Noël

Attention à bien vous équiper lors de la course car l’association décline toute responsabilité en cas d’accident, blessure ou dommage durant l’évènement

Les petits plus !

Prix offert pour le meilleur déguisement et une consommation offerte par le bar après la course.

Envie de performer à pied sur la côte de Jade pour Noël et profiter du réconfort après l’effort ? Cet ApéroRun à Préfailles est l’occasion idéale pour allier endurance et plaisir pendant les fêtes de fin d’année sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Bar L’Escale 1 place du marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 47 10 86 enduro.pwaro@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ApéroRun in Préfailles: a race to move, laugh, enjoy and celebrate Christmas in style!

L’événement ApéroRun spécial pull moche de Noël à Préfailles Préfailles a été mis à jour le 2025-12-18 par I_OT Pornic