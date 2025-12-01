ApéroRun spécial pull moche de Noël à Préfailles Bar L’Escale Préfailles
ApéroRun spécial pull moche de Noël à Préfailles Bar L’Escale Préfailles dimanche 28 décembre 2025.
ApéroRun spécial pull moche de Noël à Préfailles
Bar L’Escale 1 place du marché Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 10:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
ApéroRun à Préfailles : une course pour bouger, rigoler, profiter et fêter Noël sportivement !
Pour célébrer Noël et son incontournable tradition du jeu du pull moche, une course-apéro est organisée à Préfailles par l’association Enduro’Pwaro.
Le programme
RDV au bar dans le centre-bourg de Préfailles
Préparation avec équipement et tenue adéquate
Départ à 10h pour un parcours de 5.5 km
Retour pour partager un apéritif convivial
Bon à savoir
Parcours unique
Prévoir son plus beau pull moche de Noël
Attention à bien vous équiper lors de la course car l’association décline toute responsabilité en cas d’accident, blessure ou dommage durant l’évènement
Les petits plus !
Prix offert pour le meilleur déguisement et une consommation offerte par le bar après la course.
Envie de performer à pied sur la côte de Jade pour Noël et profiter du réconfort après l’effort ? Cet ApéroRun à Préfailles est l’occasion idéale pour allier endurance et plaisir pendant les fêtes de fin d’année sur Destination Pornic !
Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Bar L’Escale 1 place du marché Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 47 10 86 enduro.pwaro@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ApéroRun in Préfailles: a race to move, laugh, enjoy and celebrate Christmas in style!
L’événement ApéroRun spécial pull moche de Noël à Préfailles Préfailles a été mis à jour le 2025-12-18 par I_OT Pornic