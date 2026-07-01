Informations pratiques

Chabris

Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire

Route de Chabris Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 19:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Vous êtes en vacances sur le territoire de la destination Valençay Berry Val de Loire ?

Profitez de votre séjour en Pays de Bazelle pour partager un moment de convivialité autour d’un apéritif en dégustant des produits du terroir !

La Destination Valençay Berry Val de Loire organise des apéros accueil pendant le mois de juillet en collaboration avec l’office de tourisme communautaire Chabris-Pays de Bazelle !

Venez découvrir notre territoire du Pays de Bazelle et dégustez du vin AOC et du fromage AOP !

Retrouvez-nous lors des 3 apéros accueil organisés les mardis 7 à Chabris, 21 à Poulaines et 28 juillet 2026 à Varennes-sur-Fouzon de 18h à 19h30.

Venez nombreux ! .

Route de Chabris Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 67 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you on vacation in the Valen%E7ay Berry Val de Loire region?

Make the most of your stay in the Pays de Bazelle by enjoying a friendly get-together over an aperitif while sampling local specialties!

L’événement Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire Chabris a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Chabris Pays de Bazelle