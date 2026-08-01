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AGENDA · Chabris

Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire Chabris

mardi 18 août 2026 · Chabris

Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire Chabris

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de l'église
Ville
36210 Chabris
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Chabris

Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire

Rue de l’église Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Vous êtes en vacances sur le territoire de la destination Valençay Berry Val de Loire ?
Profitez de votre séjour en Pays de Bazelle pour partager un moment de convivialité autour d’un apéritif en dégustant des produits du terroir !
La Destination Valençay Berry Val de Loire organise des apéros accueil pendant le mois d’août en collaboration avec l’office de tourisme communautaire Chabris-Pays de Bazelle !
Venez découvrir notre territoire du Pays de Bazelle et dégustez du vin AOC et du fromage AOP !
Retrouvez-nous lors des 2 apéros accueil organisés les mardis 04/08 à Chabris et 18/08 à Poulaines de 18h à 19h30.
Venez nombreux !   .

Rue de l’église Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 67 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you on vacation in the Valen%E7ay Berry Val de Loire region?
Make the most of your stay in the Pays de Bazelle by enjoying a friendly get-together over an aperitif while sampling local specialties!

L’événement Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire Chabris a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle

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