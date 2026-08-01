Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire Chabris
mardi 18 août 2026 · Chabris
Informations pratiques
Chabris
Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire
Rue de l’église Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Vous êtes en vacances sur le territoire de la destination Valençay Berry Val de Loire ?
Profitez de votre séjour en Pays de Bazelle pour partager un moment de convivialité autour d’un apéritif en dégustant des produits du terroir !
La Destination Valençay Berry Val de Loire organise des apéros accueil pendant le mois d’août en collaboration avec l’office de tourisme communautaire Chabris-Pays de Bazelle !
Venez découvrir notre territoire du Pays de Bazelle et dégustez du vin AOC et du fromage AOP !
Retrouvez-nous lors des 2 apéros accueil organisés les mardis 04/08 à Chabris et 18/08 à Poulaines de 18h à 19h30.
Venez nombreux ! .
Rue de l’église Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 67 87
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English :
Are you on vacation in the Valen%E7ay Berry Val de Loire region?
Make the most of your stay in the Pays de Bazelle by enjoying a friendly get-together over an aperitif while sampling local specialties!
L’événement Apéros accueil Destination Valençay Berry Val de Loire Chabris a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Chabris Pays de Bazelle
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