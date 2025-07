Apéros Concert Alcalyne Figeac

Apéros Concert Alcalyne Figeac vendredi 1 août 2025.

Apéros Concert Alcalyne

L’Arrosoir, Rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Solo soul, rock, électro!

Rendez-vous à l’Arrosoir pour un concert d’Alcalyne, une artiste à l’univers unique mêlant des chansons soul, rock et électro !

Ne manquez pas cette artiste envoûtante sur scène !

Le premier clip de l’album « Quand les chevaux courent » a été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux et a remporté le prix Best Music Video à ShortOfTheYear 2023 en Espagne. .

L’Arrosoir, Rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie ontact@larrosoir.org

English :

Solo soul, rock, electro!

Join us at l’Arrosoir for a concert by Alcalyne, an artist with a unique universe of soul, rock and electro songs!

Don’t miss this spellbinding artist on stage!

German :

Solo mit Soul, Rock und Elektro!

Alcalyne, eine Künstlerin mit einem einzigartigen Universum aus Soul, Rock und Elektro, tritt im Arrosoir auf!

Lassen Sie sich diese bezaubernde Künstlerin auf der Bühne nicht entgehen!

Italiano :

Solo soul, rock, electro!

Unitevi a noi all’Arrosoir per il concerto di Alcalyne, un artista con una miscela unica di soul, rock ed electro!

Non perdetevi questo affascinante artista sul palco!

Espanol :

¡Solo soul, rock, electro!

Únase a nosotros en l’Arrosoir para asistir a un concierto de Alcalyne, ¡una artista con una mezcla única de soul, rock y electro!

No se pierda a esta fascinante artista sobre el escenario

