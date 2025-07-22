Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac

Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac mardi 22 juillet 2025.

Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle

Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22 19:00:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-07-22 2025-08-19

Au Domaine de Cauquelle, les soirées d’été se transforment en moments conviviaux avec musique en live, foodtrucks gourmands, vins du domaine et animations festives.

Au Domaine de Cauquelle, les soirées d’été se transforment en moments conviviaux avec musique en live, foodtrucks gourmands, vins du domaine et animations festives. .

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 78 22 91 65

English :

At Domaine de Cauquelle, summer evenings are transformed into convivial moments with live music, gourmet foodtrucks, estate wines and festive entertainment.

German :

Auf der Domaine de Cauquelle werden die Sommerabende zu geselligen Momenten mit Live-Musik, Gourmet-Foodtrucks, Weinen des Weinguts und festlichen Veranstaltungen.

Italiano :

Al Domaine de Cauquelle, le serate estive si trasformano in momenti conviviali con musica dal vivo, foodtrucks gourmet, vini della tenuta e intrattenimento festivo.

Espanol :

En el Domaine de Cauquelle, las noches de verano se transforman en momentos de convivencia con música en directo, foodtrucks gastronómicos, vinos de la finca y animaciones festivas.

L’événement Apéros concert de l’été au Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot