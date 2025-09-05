Apéros-concerts À même le bitume Salle Emeraude Bressuire

Apéros-concerts À même le bitume Salle Emeraude Bressuire vendredi 5 septembre 2025.

Apéros-concerts À même le bitume

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Apéro-concert avec Kasper et son piano mobile.

Mettez un piano dans les mains de Kasper et ce pianiste généreux vous entraînera dans un voyage d’une énergie musicale sans égal où vous passerez du rire aux larmes, au gré de ses humeurs et des vôtres !

Vous glisserez de son rock effréné aux mélodies classiques profondes, serez portés par des ragtimes endiablés ou la chanson populaire poignante, tout comme vous pourrez savourer ses standards en étant surpris par cette sensation de bien-être envoûtant qu’il partage dès la première note… .

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16 contact@boc-hall.org

English :

German : Apéros-concerts À même le bitume

Italiano :

Espanol : Apéros-concerts À même le bitume

L’événement Apéros-concerts À même le bitume Bressuire a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Bocage Bressuirais