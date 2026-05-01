Apéros-concerts À même le bitume Cerizay
Apéros-concerts À même le bitume Cerizay vendredi 29 mai 2026.
Cerizay
Apéros-concerts À même le bitume
Les Halles Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’association Etpourquoipas? en partenariat avec Boc’Hall organise un apéro concert, avec le PtitPaTacaisse.
Petite restauration et buvette sur place
Prix d’entrée libre. .
Les Halles Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16 contact@boc-hall.org
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English :
L’événement Apéros-concerts À même le bitume Cerizay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bocage Bressuirais
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