Cerizay

Apéros-concerts À même le bitume

Les Halles Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’association Etpourquoipas? en partenariat avec Boc’Hall organise un apéro concert, avec le PtitPaTacaisse.

Petite restauration et buvette sur place

Prix d’entrée libre. .

Les Halles Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16 contact@boc-hall.org

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English :

L’événement Apéros-concerts À même le bitume Cerizay a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Bocage Bressuirais