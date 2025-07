Apéros Guiguette à la ferme de Fanny Ferme de Fanny Montélimar

Apéros Guiguette à la ferme de Fanny

Ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar Drôme

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-08-14

2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14

Les jeudis de l’été, venez vous détendre et vous rafraichir autour d’un verre, de planches de charcuteries, fromages, tapas et desserts.

Musique et bonne ambiance.

Ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36

English :

On Thursdays in summer, come and relax and refresh with a drink, platters of cold meats, cheeses, tapas and desserts.

Music and atmosphere.

German :

An den Donnerstagen im Sommer können Sie sich hier bei einem Getränk, Wurst- und Käseplatten, Tapas und Desserts entspannen und erfrischen.

Musik und gute Stimmung.

Italiano :

Il giovedì, per tutta l’estate, venite a rilassarvi e a rinfrescarvi con un drink, taglieri di salumi, formaggi, tapas e dolci.

Musica e grande atmosfera.

Espanol :

Los jueves, durante todo el verano, venga a relajarse y refrescarse con una bebida, tablas de embutidos, quesos, tapas y postres.

Música y buen ambiente.

