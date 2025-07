Apéros Jeux au camping Saint-Jean-en-Royans

Camping Les Bords de Lyonne Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : Samedi 2025-08-02 19:15:00

fin : 2025-08-02 21:30:00

2025-08-02 2025-08-09

Seul ou à plusieurs, venez profitez d’un moment convivial en plein air!

Ouvert à tous, campeurs ou non.

Buvette et snacking sur place

Camping Les Bords de Lyonne Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouillotte@gmail.com

English :

Alone or with others, come and enjoy a convivial moment in the open air!

Open to all, campers and non-campers alike.

Refreshments and snacks on site

German :

Ob allein oder zu mehreren, genießen Sie einen geselligen Moment im Freien!

Offen für alle, ob Camper oder nicht.

Getränke und Snacks vor Ort

Italiano :

Da soli o in gruppo, venite a godervi un momento di convivialità all’aria aperta!

Aperto a tutti, campeggiatori e non.

Rinfreschi e spuntini in loco

Espanol :

Solo o en grupo, ¡venga a disfrutar de un momento de convivencia al aire libre!

Abierto a todos, campistas o no.

Refrescos y tentempiés in situ

L’événement Apéros Jeux au camping Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme