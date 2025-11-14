Apéros Klam d’hiver Emmanuelle Bouthillier Le StanG Pluvigner

Apéros Klam d’hiver Emmanuelle Bouthillier

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Concert Veillée

D’un voisinage exotique vers un exotisme voisin, tout part d’un conte merveilleux La Jarretière Verte. Dans ce concert-veillée en solo, Emmanuelle vous mène et vous ramène d’une rive à l’autre de l’Atlantique, à bord de la petite barque de la mémoire qui traverse sans relâche l’océan de la tradition orale. .

Le StanG 1 Avenue Gén de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

