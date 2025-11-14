Apéros Klam d’hiver Ital express Salle du Petit Bois Camors
Apéros Klam d’hiver Ital express Salle du Petit Bois Camors vendredi 16 janvier 2026.
Salle du Petit Bois Le Petit Bois Camors Morbihan
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Concert Fest-Noz
Lancée à pleine puissance sur les rails du Fest-Noz, il est temps d’embarquer dans la nouvelle locomotive Ital express, machine infernale d’un quartet aux mille wagons, chaudière à danser des semelles entières, le train-fou a bien de quoi nous rafraîchir les ridées. .
Salle du Petit Bois Le Petit Bois Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
