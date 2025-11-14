Apéros Klam d’hiver Ital express Salle du Petit Bois Camors

Apéros Klam d’hiver Ital express

Salle du Petit Bois Le Petit Bois Camors Morbihan

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Concert Fest-Noz

Lancée à pleine puissance sur les rails du Fest-Noz, il est temps d’embarquer dans la nouvelle locomotive Ital express, machine infernale d’un quartet aux mille wagons, chaudière à danser des semelles entières, le train-fou a bien de quoi nous rafraîchir les ridées. .

Salle du Petit Bois Le Petit Bois Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

