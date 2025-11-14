Apéros Klam d’hiver L’ombre de la bête Chapelle Saint-Esprit Auray
Chapelle Saint-Esprit 1 Rue du Four Mollet Auray Morbihan
Concert électroacoustique immersif
Avec L’ombre de la bête, François Robin et Mathias Delplanque inventent une musique hybride, conçue comme une expérimentation électroacoustique autour des sons organiques de la Veuze (cornemuse du Pays nantais). Une musique alternativement orageuse, lumineuse, atmosphérique et dansante. .
