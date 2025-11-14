Apéros Klam d’hiver L’ombre de la bête Chapelle Saint-Esprit Auray

Apéros Klam d’hiver L’ombre de la bête

Chapelle Saint-Esprit 1 Rue du Four Mollet Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Concert électroacoustique immersif

Avec L’ombre de la bête, François Robin et Mathias Delplanque inventent une musique hybride, conçue comme une expérimentation électroacoustique autour des sons organiques de la Veuze (cornemuse du Pays nantais). Une musique alternativement orageuse, lumineuse, atmosphérique et dansante. .

