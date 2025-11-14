Apéros Klam d’hiver Mamilena Salle Camborne Sainte-Anne-d’Auray
Salle Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Début : 2026-01-11 17:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Concert Bal Folk
Sous les traits d’une grand-mère facétieuse, Mamiléna fait danser toutes générations. Avec son violon fabriqué maison et son looper , elle tricote un bal à la fois drôle, tendre et vivant. Inspirée par les musiques trad, de Haute-Bretagne, de Normandie et du Nord, elle convie chacun à entrer dans la danse. .
Salle Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
L’événement Apéros Klam d’hiver Mamilena Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon