Apéros Klam d’hiver Mamilena Salle Camborne Sainte-Anne-d’Auray

Apéros Klam d’hiver Mamilena

Salle Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Concert Bal Folk

Sous les traits d’une grand-mère facétieuse, Mamiléna fait danser toutes générations. Avec son violon fabriqué maison et son looper , elle tricote un bal à la fois drôle, tendre et vivant. Inspirée par les musiques trad, de Haute-Bretagne, de Normandie et du Nord, elle convie chacun à entrer dans la danse. .

Salle Camborne 2 Place Joseph le Barh Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéros Klam d’hiver Mamilena Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon