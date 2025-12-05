Apéros Klam d’hiver Veni Vidi Swingi Pluneret
Apéros Klam d’hiver Veni Vidi Swingi Pluneret vendredi 5 décembre 2025.
Apéros Klam d’hiver Veni Vidi Swingi
Salle des fêtes Pluneret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Concert Bal Swing
Veni Vidi Swingi, c’est un collectif de musiciens dédié au swing . Dans le sillage de Charlie Christian, Ella Fitzgerald et autre Django Reinhardt, petits et grands verront leur corps renter irrésistiblement dans la danse. Venez swinguer ! .
Salle des fêtes Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéros Klam d’hiver Veni Vidi Swingi Pluneret a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon