Apéros Klam POLARDEON Plumergat

Apéros Klam POLARDEON

Maison des Associations Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Une fiction longue de Victor Montenegro. Film muet pour un spectacle de ciné-concert, à mi-chemin entre le cabaret et le train fantôme la musique et les bruitages joués en direct, ainsi que les effets de lumière et la fumée, enveloppent et surprennent des spectateurs habitués au silence des salles.

– Ciné-concert –

Buvette et petite restauration sur place. .

