Apéros littéraires Agathe Portail et son roman Fendre l’azur

Médiathèque François Rabelais Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Agathe Portail vient à la rencontre des lecteurs le 26 février prochain pour échanger autour de son dernier roman paru au printemps dernier Fendre l’azur

A cheval entre les montagnes de Mongolie et le sud ouest de la France, Fendre l’azur tisse le destin de trois personnages qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Anthony, pilote de chasse, tente de se reconstruire à travers la fauconnerie après un accident. Roxane, artiste écorchée vive, s’abîme dans une fuite en avant que rien ne semble pouvoir arrêter, tandis qu’Amaka mène son troupeau sur les flancs de l’Altaï et porte sa famille à bout de bras. Roman de la réparation et du rapport au sauvage, Fendre l’azur explore une langue poétique et acérée.

Co-fondatrice du collectif Les Louves du polar, elle agit pour la mise en valeur du polar féminin francophone. .

Médiathèque François Rabelais Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 03 02 bibliotheque@coulounieix-chamiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéros littéraires Agathe Portail et son roman Fendre l’azur

L’événement Apéros littéraires Agathe Portail et son roman Fendre l’azur Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux