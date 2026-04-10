Apéros nature Sainte-Radegonde
Apéros nature Sainte-Radegonde dimanche 19 avril 2026.
Sainte-Radegonde
Apéros nature
4 Pl. de l’Église Sainte-Radegonde Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Par le café associatif de Sainte Radegonde. Un apéro nature confectionné à partir de plantes sauvages comestibles.
Une courte sortie dans le village de Sainte Radegonde va nous permettre de reconnaître les principales plantes sauvages comestibles en toute confiance. Une fois récoltées, nous les préparons pour nous réaliser quelques tartinades pour un apéro nature…sans alcool. .
4 Pl. de l’Église Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie +33 6 72 95 65 54 cafeassociatifsteradegonde@gmail.com
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English :
By the café associatif de Sainte Radegonde. A nature aperitif made from wild edible plants.
L’événement Apéros nature Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-04-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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