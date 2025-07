Apéros Patio DOMAINE DE GRANGENEUVE FAMILLE BOUR LE PATIO Roussas

Apéros Patio DOMAINE DE GRANGENEUVE FAMILLE BOUR LE PATIO Roussas mardi 22 juillet 2025.

Tarif : 3 – 3 – 15 EUR

TARIFS DES TAPAS

Début : Mardi 2025-07-22 19:30:00

fin : 2025-08-12 22:00:00

2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12

Les incontournables Apéros Patio ! Tous les mardis, du 15/07 au 12/08, venez savourer des tapas méditerranéens, accompagnés des vins du domaine dans une ambiance conviviale et détendue. Un rendez-vous à ne pas manquer pour clôturer vos journées d’été !

DOMAINE DE GRANGENEUVE FAMILLE BOUR LE PATIO DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 ROUTE DES ESPLANES Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

English :

The unmissable Apéros Patio! Every Tuesday, from 15/07 to 12/08, come and enjoy Mediterranean tapas, accompanied by wines from the estate, in a friendly, relaxed atmosphere. A not-to-be-missed event to round off your summer days!

German :

Die unumgänglichen Apéros Patio! Jeden Dienstag vom 15.07. bis 12.08. können Sie mediterrane Tapas genießen, begleitet von den Weinen des Weinguts in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre. Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten, um Ihre Sommertage ausklingen zu lassen!

Italiano :

L’imperdibile Patio Apéros! Ogni martedì dal 15/07 al 12/08, venite a gustare tapas mediterranee, accompagnate da vini della tenuta in un’atmosfera amichevole e rilassata. Un evento imperdibile per concludere le vostre giornate estive!

Espanol :

¡El ineludible Patio Apéros! Todos los martes del 15/07 al 12/08, venga a degustar tapas mediterráneas acompañadas de vinos de la finca en un ambiente distendido y agradable. Una cita ineludible para completar sus días de verano

