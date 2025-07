Apéros paysans Aureil Aureil

Place de l’Église Aureil Haute-Vienne

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-08-22

2025-07-18 2025-08-01 2025-08-22

Organisés par le tiers-lieu le P’tit Bouchon d’Aureil.

Vous y trouverez de quoi vous désaltérer, avec et sans alcool, et vous restaurer avec de bons produits locaux.

Et toujours dans le cadre magnifique du bourg d’Aureil, à l’ombre des tilleuls ! .

Place de l’Église Aureil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Apéros paysans Aureil Aureil a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Limoges Métropole