Apéros Vignerons Chateau Jeantieu Saint-André-du-Bois
Apéros Vignerons Chateau Jeantieu Saint-André-du-Bois vendredi 28 juin 2024.
Apéros Vignerons
Chateau Jeantieu 7 Lieu-dit Jeantieu Ouest Saint-André-du-Bois Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-06-28
fin : 2024-06-28
Date(s) :
2024-06-28 2024-08-02 2025-08-22
Nouvelle saison, nouvelle édition de nos apéros vignerons
Venez partager une soirée gourmande et conviviale au bord des vignes !
Programme :
Visite des vignes & chai
Dégustation de 7 vins
Tapas locales
Sur réservation .
Chateau Jeantieu 7 Lieu-dit Jeantieu Ouest Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 00 45 36 chateau.jeantieu@gmail.com
English : Apéros Vignerons
German : Apéros Vignerons
Italiano :
Espanol : Apéros Vignerons
L’événement Apéros Vignerons Saint-André-du-Bois a été mis à jour le 2025-08-03 par La Gironde du Sud