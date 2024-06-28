Apéros Vignerons Chateau Jeantieu Saint-André-du-Bois

Apéros Vignerons Chateau Jeantieu Saint-André-du-Bois vendredi 28 juin 2024.

Chateau Jeantieu 7 Lieu-dit Jeantieu Ouest Saint-André-du-Bois Gironde

Début : 2024-06-28
fin : 2024-06-28

2024-06-28 2024-08-02 2025-08-22

Nouvelle saison, nouvelle édition de nos apéros vignerons

Venez partager une soirée gourmande et conviviale au bord des vignes !

Programme :

Visite des vignes & chai
Dégustation de 7 vins
Tapas locales

Sur réservation   .

Chateau Jeantieu 7 Lieu-dit Jeantieu Ouest Saint-André-du-Bois 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 00 45 36  chateau.jeantieu@gmail.com

