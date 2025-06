Apéros’Mix du Bastion x La bellecolette Le Bastion Besançon 4 juillet 2025 16:00

Apéros’Mix du Bastion x La bellecolette Vendredi 4 juillet, 16h00 Le Bastion Doubs

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T16:00:00 – 2025-07-04T23:00:00

Fin : 2025-07-04T16:00:00 – 2025-07-04T23:00:00

Le Bastion vous donne rendez-vous sur sa terrasse pour des fins de journées ensoleillées et festives avec le Apéros’Mix.

Vendredi 4 juillet, la terrasse du Bastion accueillera à partir de 16h Boum des Kids et les ateliers des Arkéonautes, puis le DJ set de Lucie Dernière minute jusqu’à 23h. Un buvette et une petite restauration seront proposés sur place, ainsi qu’une crêpe party au goûter.

Lucie Dernière minute (Boum des kids + DJ set)

Lucie Dernière Minute, DJ locavore, aime par-dessus tout se frotter aux questions de genre à travers la musique et pour le dancefloor. La vie est un pas de danse sur « Blind » de Hercules & Love Affair, un poing levé sur « J’aime mon pays » de Sexy Sushi, deux corps qui se rencontrent sur « Coucou » de Meryl.

Les Arkéonautes (Ateliers famille)

De l’arrivée de nos ancêtres nomades en Europe à l’émergence des premiers villages, les ateliers proposés par les Arkéonautes invitent les participants à découvrir les populations qui ont vécues au cours du Paléolithique, du Mésolithique et du Néolithique.

Venez découvrir comment les pratiques artistiques ont traversé les millénaires avec des atelier de création en libre accès pour les petits et les grands.

La Bellecolette

L’association La Bellecolette est une agitatrice culturelle, située en Bourgogne-Franche-Comté. Elle développe et accompagne des projets culturels sur des territoires principalement ruraux.

Mêlant fête et partage, découverte et rencontre, curiosité et gourmandise, elle imagine des événements au plus près des publics, hors des lieux de diffusion habituels et de préférence dans l’espace public.

Acteurs culturels de proximité, La Bellecolette offre d’autres scènes aux artistes de la région, privilégiant des propositions pluridisciplinaires ainsi que des ateliers de pratique artistique.

Le Bastion 16 avenue Arthur Gaulard, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Le Bastion vous donne rendez-vous sur sa terrasse pour des fins de journées ensoleillées et festives avec le Apéros’Mix.

© Le Bastion