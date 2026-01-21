Apérotaf de l’association Cojob Nantes Pioche – Bar de jeux coopératifs Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 18:30 –

Gratuit : non Entrée libre Chacun/chacune paie sa consommation au bar. Tout public, Adulte

Cojob Nantes, la recherche d’emploi collective et solidaire Le rendez-vous Apérotaf, ouvert à tout public, permettra d’échanger sur les retours d’expériences des jobeurs et jobeuses de la promo « Les Licornes ». Cet événement permet d’échanger sur la recherche d’emploi, de partager des bons plans, de rencontrer du monde et d’élargir son réseau dans une ambiance conviviale ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’association COJOB Nantes et ses bénévoles.

Pioche – Bar de jeux coopératifs Centre-ville Nantes 44000

