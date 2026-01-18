Apès-midi jeux de société Tocane-Saint-Apre
Apès-midi jeux de société Tocane-Saint-Apre samedi 21 février 2026.
Apès-midi jeux de société
Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Les jeux sont faits !
Eric alias Halof vous fait découvrir une sélection de jeux de société pour tous les âges .
Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60
English : Apès-midi jeux de société
The games are done!
Eric, aka Halof, brings you a selection of board games for all ages
