Apès-midi jeux de société

Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Les jeux sont faits !

Eric alias Halof vous fait découvrir une sélection de jeux de société pour tous les âges

Les jeux sont faits !

Eric alias Halof vous fait découvrir une sélection de jeux de société pour tous les âges .

Médiathèque Jean Macé Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 44 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apès-midi jeux de société

The games are done!

Eric, aka Halof, brings you a selection of board games for all ages

L’événement Apès-midi jeux de société Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-01-15 par Val de Dronne