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API des Sarments, Place du Pressoir, Taverny, Taverny

API des Sarments, Place du Pressoir, Taverny, Taverny samedi 29 août 2026.

Lieu : Place du Pressoir, Taverny

Adresse : Place du Pressoir, Taverny

Ville : 95150 Taverny

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : Entrée libre

API des Sarments Samedi 29 août, 15h00 Place du Pressoir, Taverny Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

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Animations financées par la TFPB durant le mois d’août tfpb

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