API des Sarments, Place du Pressoir, Taverny, Taverny
API des Sarments, Place du Pressoir, Taverny, Taverny samedi 29 août 2026.
API des Sarments Samedi 29 août, 15h00 Place du Pressoir, Taverny Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Place du Pressoir, Taverny Place du Pressoir, Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 14 39 66 »}]
Animations financées par la TFPB durant le mois d’août tfpb
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