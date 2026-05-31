API des Sarments, Place du Pressoir, Taverny, Taverny

API des Sarments Samedi 29 août, 15h00 Place du Pressoir, Taverny Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Place du Pressoir, Taverny Place du Pressoir, Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 01 14 39 66 »}]

Animations financées par la TFPB durant le mois d’août tfpb