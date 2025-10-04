Api Week au Rucher de Vignerie Rucher de Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre

Api Week au Rucher de Vignerie Rucher de Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre samedi 4 octobre 2025.

Rucher de Vignerie 34 Allée de la Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

2025-10-04

Lors de la Semaine des métiers et des produits de la ruche, venez visiter la miellerie du Rucher de Vignerie, découvrir l’apiculture, le monde de la ruche et déguster différents produits apicoles.   .

Rucher de Vignerie 34 Allée de la Vignerie Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 34 91  rucherdevignerie@outlook.fr

