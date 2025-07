Apic en fête cour de l’école Nieul-le-Virouil

Apic en fête cour de l’école Nieul-le-Virouil samedi 26 juillet 2025.

Apic en fête

cour de l’école 2 rue des écoles Nieul-le-Virouil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : samedi 26 juillet 2025

Début : 15:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Ouvert à tous ! Nombreuses activités gratuite pour la famille.

cour de l’école 2 rue des écoles Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 07 04 apic.clsh@orange.fr

English :

Open to all! Many free activities for the whole family.

German :

Für alle offen! Zahlreiche kostenlose Aktivitäten für die ganze Familie.

Italiano :

Aperto a tutti! Tante attività gratuite per tutta la famiglia.

Espanol :

Abierto a todos Muchas actividades gratuitas para toda la familia.

