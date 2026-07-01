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Apic en fête cour de l’école Nieul-le-Virouil

samedi 18 juillet 2026 · cour de l'école · Nieul-le-Virouil

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
cour de l'école
Adresse
2 rue des écoles
Ville
17150 Nieul-le-Virouil
Département
Charente-Maritime
Tarif

Nieul-le-Virouil

Apic en fête

cour de l’école 2 rue des écoles Nieul-le-Virouil Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

APIC en fête ! Avec cirque, jeux rétro, ferme pédagogique et bien d’autres événements !
Buvette et crêpes sur place.
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cour de l’école 2 rue des écoles Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 07 04  apic.clsh@orange.fr

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English :

APIC is celebrating! With a circus, retro games, an educational farm, and many other events!
Refreshments and crepes available on site.

L’événement Apic en fête Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-07-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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