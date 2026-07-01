Apic en fête cour de l’école Nieul-le-Virouil
samedi 18 juillet 2026 · cour de l'école · Nieul-le-Virouil
Informations pratiques
Nieul-le-Virouil
Apic en fête
cour de l’école 2 rue des écoles Nieul-le-Virouil Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
APIC en fête ! Avec cirque, jeux rétro, ferme pédagogique et bien d’autres événements !
Buvette et crêpes sur place.
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cour de l’école 2 rue des écoles Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 07 04 apic.clsh@orange.fr
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English :
APIC is celebrating! With a circus, retro games, an educational farm, and many other events!
Refreshments and crepes available on site.
L’événement Apic en fête Nieul-le-Virouil a été mis à jour le 2026-07-08 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge