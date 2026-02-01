Apiculture L’Ecole buissonnière Charmoille

Apiculture

L’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille Doubs

Gratuit

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

2026-02-28

Échanges autour de la conduite d’un rucher au fil des saisons. .

L’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com

