Apiculture L’Ecole buissonnière Charmoille samedi 28 février 2026.
Apiculture
L’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
2026-02-28
Échanges autour de la conduite d’un rucher au fil des saisons. .
L’Ecole buissonnière 17 rue de la Tuilerie Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com
