Api’Mercredis au Parc du Bocasse Le Bocasse
Api’Mercredis au Parc du Bocasse Le Bocasse mercredi 17 juin 2026.
Le Bocasse
Api’Mercredis au Parc du Bocasse
Parc du Bocasse Le Bocasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-24
Tous les mercredis de juin, profitez d’un tarif enfant pour tous. Les 10, 17 et 24 juin, venez vivre une journée inoubliable au Parc du Bocasse pour seulement 24,50€ au lieu de 28€ !
Billets disponibles en ligne ou en caisse à l’entrée du parc*.
De plus, l’entrée reste gratuite pour les moins d’un mètre** !
*Billets valables uniquement les 10, 17, 28 juin.
**Gratuit pour les enfants mesurant moins d’un mètre, accompagnés d’adultes. Les enfants sont mesurés chaussés. .
Parc du Bocasse Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 22 25 contact@parcdubocasse.fr
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English : Api’Mercredis au Parc du Bocasse
L’événement Api’Mercredis au Parc du Bocasse Le Bocasse a été mis à jour le 2026-06-12 par Seine-Maritime Attractivité
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