Api’Mercredis au Parc du Bocasse Le Bocasse mercredi 17 juin 2026.

Le Bocasse

Api’Mercredis au Parc du Bocasse

Parc du Bocasse Le Bocasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-24

Tous les mercredis de juin, profitez d’un tarif enfant pour tous. Les 10, 17 et 24 juin, venez vivre une journée inoubliable au Parc du Bocasse pour seulement 24,50€ au lieu de 28€ !

Billets disponibles en ligne ou en caisse à l’entrée du parc*.

De plus, l’entrée reste gratuite pour les moins d’un mètre** !

*Billets valables uniquement les 10, 17, 28 juin.

**Gratuit pour les enfants mesurant moins d’un mètre, accompagnés d’adultes. Les enfants sont mesurés chaussés. .

Parc du Bocasse Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 22 25 contact@parcdubocasse.fr

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English : Api’Mercredis au Parc du Bocasse

L’événement Api’Mercredis au Parc du Bocasse Le Bocasse a été mis à jour le 2026-06-12 par Seine-Maritime Attractivité