Api’Week à Laon Laon

Début : 2025-10-11 09:00:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

2025-10-11

Retrouvez une animation de la semaine des métiers et produits de la ruche à Laon, avec rencontre en présence de Jean-François Villaire (apiculteur à Chavignon, dans l’Aisne) pour vous entretenir de l’extraction et du conditionnement du miel, avec dégustation bien sûr ! A noter que la matinée sera suivie d’une visite de l’exploitation les deux après-midis (dès 14h)…

RV au centre commercial Carrefour Laon de 9h à 11h30 !

2 Rue Romanette Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

Join Jean-François Villaire (a beekeeper from Chavignon, in the Aisne region of France) for a talk on honey extraction and packaging, with a tasting of course! The morning will be followed by a tour of the farm on both afternoons (from 2pm)…

See you at the Carrefour Laon shopping center from 9am to 11:30am!

German :

Im Rahmen der Woche der Berufe und Produkte aus dem Bienenstock in Laon findet ein Treffen mit Jean-François Villaire (Imker in Chavignon, Aisne) statt, bei dem er Ihnen alles über die Gewinnung und Abfüllung von Honig erzählt, natürlich mit Verkostung! Nach dem Vormittag findet an beiden Nachmittagen (ab 14 Uhr) eine Besichtigung des Betriebs statt…

Wir treffen uns im Einkaufszentrum Carrefour Laon von 9:00 bis 11:30 Uhr!

Italiano :

Unitevi a Jean-François Villaire (apicoltore di Chavignon, nel dipartimento dell’Aisne) per una conferenza sull’estrazione e il confezionamento del miele, con degustazione! La mattinata sarà seguita da un tour della fattoria in entrambi i pomeriggi (dalle 14.00)…

Ci vediamo al centro commerciale Carrefour Laon dalle 9.00 alle 11.30!

Espanol :

Acompañe a Jean-François Villaire (apicultor de Chavignon, en el departamento de Aisne) en una charla sobre la extracción y el envasado de la miel, con degustación incluida La mañana irá seguida de una visita a la granja las dos tardes (a partir de las 14:00)…

Nos vemos en el centro comercial Carrefour Laon de 9.00 a 11.30 h

