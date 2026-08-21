Api’Week au Rucher de l’Iramanha à IZEURE (21), Jardin de l’Iramanha, Izeure

Informations pratiques

Api’Week au Rucher de l’Iramanha à IZEURE (21) Samedi 10 octobre, 10h00 Jardin de l’Iramanha Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

À l’occasion de l’Api’Week, venez découvrir les saveurs et la diversité de nos miels lors d’une dégustation conviviale.

Nous vous présenterons les différentes récoltes de l’année, leurs origines florales, leurs arômes et les particularités de chaque miel. Ce sera également l’occasion d’échanger sur le métier d’apiculteur, le travail des abeilles, les méthodes de récolte et l’importance de préserver les pollinisateurs.

Entrée libre. Dégustation gratuite.

Jardin de l’Iramanha Chemin du Meix 21110 IZEURE Izeure 21110 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dégustation de miels au rucher

Claudine PROST