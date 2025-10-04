Apiweek Porte ouverte du Rucher de T.Calpp Saint-Yrieix-la-Perche

Apiweek Porte ouverte du Rucher de T.Calpp Saint-Yrieix-la-Perche samedi 4 octobre 2025.

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Il s’agira de percer tous les secrets de la vie des abeilles ! Vous allez découvrir comment une petite larve devient une ouvrière, comment les abeilles construisent ces incroyables rayons de miel, ce qu’elles mangent pour être en pleine forme, et même les rôles super importants de la reine et de toutes les autres abeilles de la ruche. Comprenez comment les abeilles communiquent en dansant, ce qu’est un essaimage et comment elles fabriquent les produits de la ruche et il n’y a pas que le miel ! Pour réussir cette aventure il faudra être malin, super attentif et surtout, bien coopérer en famille ! Il y aura des énigmes, des défis, et plein de choses à découvrir. Pour ceux qui le souhaitent, il s’agira de revêtir une vareuse, une combinaison et plonger au coeur même de la ruche pour voir les abeilles de plus prêt. (suivant la météo)

Sur inscription .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 26 56 asso.tcalpp@gmail.com

