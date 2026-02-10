APLEC DE PÂQUES À JUHÈGUES

Chemin de Juhègues Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-06 10:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

2026-04-06

L’Aplec de Pâques est l’occasion de perpétuer les traditions catalanes, à la chapelle de Juhègues.

Chemin de Juhègues Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com

The Easter Aplec is an opportunity to perpetuate Catalan traditions, at the Juhègues chapel.

L’événement APLEC DE PÂQUES À JUHÈGUES Torreilles a été mis à jour le 2026-02-10 par BIT DE TORREILLES