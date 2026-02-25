APM Résidences d’artistes Goretti Game Exposition de Flore Chemin et Anna Ditscherlein Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer

APM Résidences d’artistes Goretti Game Exposition de Flore Chemin et Anna Ditscherlein

L’exposition présente les œuvres produites par Flore Chemin et Anna Ditscherlein durant leur période de résidence à Saint-Jacut-de-la-Mer, de janvier à mars 2026.

Arrivées en pleine saison des tempêtes, Flore Chemin et Anna Ditscherlein ont développé en résidence de nouvelles peintures traversées par les éléments. Flore Chemin explore l’eau, le hasard et la lumière dans des compositions sensibles, entre apparition et effacement. Anna Ditscherlein déploie des peintures de grands formats faites de figuration dans de grandes scènes circulaires et vibrantes, centrées sur le mouvement, la couleur, l’énergie des formes et inscrites dans l’héritage expressionniste.

Finissage le samedi 28 mars à 18h. .

