Apnée MPAA/Saint-Germain Paris
Apnée MPAA/Saint-Germain Paris samedi 4 octobre 2025.
Amitiés
naissantes, nuits festives et premiers grands choix de l’âge adulte
rythment la vie effrénée des deux protagonistes qui devront trouver le
courage de ne pas s’oublier.
Entre moments de joie, doutes et drames, une chose reste constante : la musique, qui révèle ce que les mots n’osent pas dire.
DANCING THROUGH LIFE
Dancing
Through Life est une troupe de comédie musicale fondée en 2022 par un
groupe de jeunes ingénieur·es, uni·es par leur passion pour la scène et
désireux de mener une aventure artistique après leurs études.
Aujourd’hui, l’association rassemble une quarantaine de membres
amateur·ices, âgé·es de 20 à 30 ans, d’horizons professionnelles et
académiques variées, autour d’un projet commun : la création d’un
spectacle annuel ambitieux.
Après La Revue en 2022 et Alice
en 2023, Dancing Through Life entame un nouveau chapitre en renouvelant
son équipe artistique et en créant une nouvelle pièce originale, Apnée.
La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Lorsque Lili et Emilie ont rejoint une prestigieuse université, elles ne se doutaient pas que l’amour viendrait tout bouleverser. Mais comment être sûr·e que ce que l’on nomme « amour » en est réellement un ?
Le dimanche 05 octobre 2025
de à
Le samedi 04 octobre 2025
de à
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs