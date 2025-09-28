Apocalypse Clown | La Basse Cour Jardin des Mille Pas Rennes

Apocalypse Clown | La Basse Cour Jardin des Mille Pas Rennes dimanche 28 septembre 2025.

Apocalypse Clown | La Basse Cour Jardin des Mille Pas Rennes Dimanche 28 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Deux clowns se retrouvent au cœur de l’effondrement du monde. Un spectacle drôle et poétique pour exorciser nos angoisses et questionner nos visions du futur. Dès 6 ans, par la Compagnie La Sauvage.

Deux clowns que tout oppose se retrouvent le jour de la fin du monde, à attendre ensemble la dernière heure. En espérant qu’elle arrive un jour…

Comment appréhender le futur qui s’annonce déjà ? Faut-il croire à la collapsologie ? Doit-on se plonger corps et âme dans l’individualisme des survivalistes, ou à l’extrême inverse se fondre dans le plus total des carpe diem ? Deux philosophies s’opposent face à des questions qui s’imposent de plus en plus.

Pas de panique : le duo poétique et clownesque propose d’expurger toutes les peurs liées à la fin du monde. De dédramatiser nos pires craintes et de prendre du recul. En poussant le drame jusqu’au fou rire.

Un spectacle créé et interprété par Hélène Bertrand et Erwann Mozet, avec l’aide de Lorine Wolff et Clément Delpérié.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T19:00:00.000+02:00

1

https://labassecour.org/agenda

Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine