Apocalypse Metal Festival Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Début : 2025-11-22 14:00:00
L’Apocalypse Metal Fest rempile pour sa 4ème édition ! Au programme, une après-midi et soirée de concert avec un line-up de choc Napalm Death, Septicflesh, Tribute to Thrash, Dali, Primal Age et Fatal.
Ils seront rejoints par les gagnant·es des tremplins régionaux et nationaux qui se dérouleront à la Halle (Fort de Tourneville) les 26 et 27 septembre 2025.
Ne manquez pas ce rendez-vous qui s’est fait un nom dans la scène Métal normande, avec une organisation aux petits oignons, la venue de grands groupes du genre ainsi que de belles découvertes musicales. .
