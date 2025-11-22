Apocalypse Metal Festival Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Apocalypse Metal Festival

L’Apocalypse Metal Fest rempile pour sa 4ème édition ! Au programme, une après-midi et soirée de concert avec un line-up de choc Napalm Death, Septicflesh, Tribute to Thrash, Dali, Primal Age et Fatal.

Ils seront rejoints par les gagnant·es des tremplins régionaux et nationaux qui se dérouleront à la Halle (Fort de Tourneville) les 26 et 27 septembre 2025.

Ne manquez pas ce rendez-vous qui s’est fait un nom dans la scène Métal normande, avec une organisation aux petits oignons, la venue de grands groupes du genre ainsi que de belles découvertes musicales. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

