Apocalypse Now Final Cut Loft Cinémas Châtellerault
Apocalypse Now Final Cut Loft Cinémas Châtellerault vendredi 21 novembre 2025.
Apocalypse Now Final Cut
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives… .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Apocalypse Now Final Cut
German : Apocalypse Now Final Cut
Italiano :
Espanol : Apocalypse Now Final Cut
L’événement Apocalypse Now Final Cut Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne