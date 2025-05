APOCALYPSE Z – DOMAINE DE PONTIÉ Cornebarrieu, 14 juin 2025 19:30, Cornebarrieu.

APOCALYPSE Z DOMAINE DE PONTIÉ 51 Route de Bouconne Cornebarrieu Haute-Garonne

14 juin 2025 19:30

2025-06-14

Repousser ses limites, tester son cardio fasse aux zombies ou encore rejoindre une

équipe incroyable et incarner un personnage. Voila ce que propose l’association

The Kmeleon !

L’instant d’une soirée, le quotidien est oublié et vous êtes plongé dans un

univers Apocalyptique où les zombies règnent en maitres ! Le portable dans la poche, pas besoin de scanner quoi que ce soit! On revient aux vraies valeurs humaines en misant sur la cohésion d’équipe, le partage et la bienveillance !

Un avant goût du scénario des énigmes et des missions qui donnent potentiellement l’opportunité de gagner des antidotes et/ ou bracelets immunitaires et de les ramener aux scientifiques qui analyseront si vous avez été contaminé sur votre parcours.

Bon à savoir

– 2 options pour participer survivant ou bénévole.

– Temps de jeu allant de 1h à 2h selon votre rythme!

– Aucune vente possible le jour j !

– Fermeture de la billetterie 48h avant le jour de l’événement.

