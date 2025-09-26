APOLLINAIRE CORPS ACCORDS Bourgueil
APOLLINAIRE CORPS ACCORDS
2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 16 EUR
20:00:00
21:30:00
2025-09-26
Jazz et poésie
Dans la salle du monastère
37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Jazz and poetry
In the monastery hall
Jazz und Poesie
Im Klostersaal
Jazz e poesia
Nella sala del monastero
Jazz y poesía
En la sala del monasterio
