APOLLINAIRE CORPS ACCORDS Bourgueil vendredi 26 septembre 2025.

2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 16 EUR

Début : 2025-09-26 20:00:00
fin : 2025-09-26 21:30:00

2025-09-26

Jazz et poésie
Dans la salle du monastère
Dans la salle du monastère

2 bis Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

English :

Jazz and poetry
In the monastery hall

German :

Jazz und Poesie
Im Klostersaal

Italiano :

Jazz e poesia
Nella sala del monastero

Espanol :

Jazz y poesía
En la sala del monasterio

