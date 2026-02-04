Apollo Brown & Journalist 103 (The Left) New Morning Paris

Les artistes talentueux peuvent rendre facile ce qui semble impossible. C’est dans cette atmosphère rare et exigeante que l’on trouve Apollo Brown, originaire de Detroit, qui ne cesse de faire naître des innovations nouvelles à partir d’une formule éprouvée. Au cours de la dernière décennie, l’artiste a redéfini et élargi de manière unique les bases de ce que peut être la production boom bap au XXI? siècle.

« Gas Mask » Anniversary Tour with special guest Guilty Simpson

Le vendredi 24 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Prix Normal : 29.70 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T20:00:00+02:00_2026-04-24T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260424-6452-apollo-brown-journalist-103-the-left-.html#more



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

