Apollo Sessions est un noyau de musiciens réunis autour d’une jam fondatrice née en 2022 au 38Riv. Depuis, ce vivier s’est affirmé comme un collectif à part, où les grooves modernes rencontrent une énergie soulful, spirituelle et électrique.

Porté par un esprit de liberté et de communion, le collectif cherche moins à performer qu’à faire circuler l’énergie, à construire un espace où la musique parle vrai, en profondeur.

Sur scène, c’est une expérience : une tension organique, une pulsation commune, une musique qui élève autant qu’elle secoue.

Paul de Rémusat : saxophone

Eli Frot : claviers

Paul Pasmanian : basse

Noé Benita : batterie

Les billets donnent accès au late show à 23h et à la jam session de 00h jusqu’à la fermeture du club à 2h30. Les préventes garantissent la priorité d’entrée jusqu’à 30 minutes après ouverture. L’accès est libre pour les musiciens et musiciennes, sur présentation de la carte jam.

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Inspiré par des artistes comme Yussef Dayes, Braxton Cook, Marcus Miller ou encore Kiefer, Apollo Sessions puise dans le jazz contemporain, le hip-hop et le funk pour créer une matière sonore expressive, transcendante, ancrée dans le présent.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 23 janvier 2026

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 16 janvier 2026

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 09 janvier 2026

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 02 janvier 2026

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 26 décembre 2025

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 19 décembre 2025

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 12 décembre 2025

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 05 décembre 2025

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 28 novembre 2025

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 21 novembre 2025

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 14 novembre 2025

de 23h00 à 02h45

Le vendredi 07 novembre 2025

de 23h00 à 02h45

payant

15 euros.

Public adultes.

38Riv 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/