Masood Boomgaard à l’Apollo Théâtre avec Self-Help Singh Apollo Théâtre Paris mercredi 1 octobre 2025.

Pour les anglophones, l’ambiance

qui règne lors des représentations de Masood Boomgaard est électrique,

chargée d’une énergie contagieuse qui parcourt la salle et unit les

spectateurs dans un élan de complicité et d’émotion partagée. C’est un

voyage initiatique, une expérience sensorielle où le temps et l’espace

se fondent dans le jeu de l’acteur, où les frontières entre la fiction

et la réalité s’effacent pour ne faire qu’un.

Masood

Boomgaard est un maître de l’art dramatique, un jongleur des émotions

et des perceptions. Avec lui, préparez-vous à un voyage théâtral

inoubliable. Une chose est sûre, vous quitterez la salle avec le

sourire.

Spectacle en anglais – non surtitré.

Avec Self-help Singh, Masood Boomgaard a déjà partagé sa vision du « bon sens » à des millions de personnes sur internet, dans son rôle de coach de vie alternatif et conférencier démotivant. Au cours de sa carrière de comédien, Masood Boomgaard s’est déjà produit à New York, Londres, Dubaï et pendant le covid, dans le garage de son père. Il vit en Afrique du Sud avec son chat… pour l’instant.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 19h30 à 22h00

payant

à partir de 34,50 €

Tout public.

Apollo Théâtre 18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris

https://www.apollotheatre.fr/masood-boomgaard-lo4099.html