Apostolos Sideris Quintet JASS CLUB PARIS Paris

« Past-Presented! Ce titre seul donne la couleur : une musique du bel aujourd’hui, qui jongle avec les fragmentations du passé, en écoutant les échos de mondes différents, l’orient méditerranéen, la spiritualité ottomane, l’urgence américaine… Un jazz parfumé d’orient ou une musique orientale fouettée par le swing ? Chaque morceau nous balance d’un frisson à l’autre ! »

par Yvan Amar

Apostolos Sideris est né en 1978 à Athènes en Grèce où il a reçu sa formation musicale initiale à la fois à la flûte et plus tard à la contrebasse. Son intérêt pour le jazz l’a conduit à la prestigieuse Berklee School of Music à Boston ainsi qu’au City College de New York où il a obtenu un master en interprétation jazz sous la tutelle du célèbre bassiste John Patitucci. Depuis, il s’est produit avec un large éventail d’artistes allant du jazz moderne à la musique du monde et au-delà et après avoir passé beaucoup de temps à New York et à Istanbul, il réside actuellement à Paris.

Dans ce quintet inédit, Apostolos s’entoure des talentueux Andrea Romani au ney et à la flûte, Lina Belaïd au violoncelle et des deux percussionnistes Ersoj Kazimov et Wadie Naïm.

Andrea Romani / ney, flûte

Lina Belaïd / violoncelle

Apostolos Sideris / contrebasse

Ersoj Kazimov / percussions

Wadie Naïm /percussions

Le contrebassiste Apostolos Sideris et son quintet présentent un concert de jazz, parfumé d’Orient !

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

