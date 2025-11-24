Apothéoses Chapelle de l’Immaculée Nantes
Apothéoses Chapelle de l’Immaculée Nantes lundi 1 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 20:30 – 22:00
Gratuit : non Tarif Plein : 20€Tarif Réduit : 12€
Dans la France du début du XVIIIe siècle, la musique italienne agace autant qu’elle fascine : virtuose et volubile, elle heurte l’élégance française. Les deux nations s’affrontent en musique ! (Couperin, Corelli).Sophie Iwamura – violon | Josèphe Cottet – violon | Noémie Lenhof – viole de gambe | Marie Van Rhijn – clavecin
Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
