Apothéoses Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-01 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif Plein : 20€Tarif Réduit : 12€

Dans la France du début du XVIIIe siècle, la musique italienne agace autant qu’elle fascine : virtuose et volubile, elle heurte l’élégance française. Les deux nations s’affrontent en musique ! (Couperin, Corelli).Sophie Iwamura – violon | Josèphe Cottet – violon | Noémie Lenhof – viole de gambe | Marie Van Rhijn – clavecin

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0252101621 https://www.oandb.fr/fr/event/les-apartes-4-apotheoses